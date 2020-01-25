Abdullah Avcı oyuncularla vedalaştı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi.

Dün Ahmet Nur Çebi'yle saatler süren bir toplantı yapan Avcı'nın takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eşyalarını toplayan 57 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla vedalaştı.

Oldukça üzgün görülen tecrübeli teknik adam, veda konuşması yaptıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Konu hakkında siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı."

Öte yandan Abdullah Avcı, resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA

10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş fulbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamamın doğru olduğuna inandım. İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim.

Saygılarımla.

