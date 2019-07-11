Abdullah Avcı, pas çalışmasına Karius'u da aldı

Beşiktaş'a kendi sistemini oturtmak için yoğun mesai harcayan Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibe pasa dayalı bir futbol oynatmanın hesaplarını yapıyor.

Deneyimli teknik adamın bu oyun planında kalecilerin önemi de büyük. Başakşehir'e oynattığı pas oyununa kaleci Mert Günok'u da dahil eden Avcı, aynı sistemi Beşiktaş ve Karius için düşünüyor.

AMAÇ, PAS BECERİSİNİ YÜKSELTMEK

Karius'un maç içinde adeta bir libero görevi yapmasını ve pas oyununda her zaman kullanılmasını isteyen 55 yaşındaki hoca, Alman kaleciden antrenmanlarda eldivenleri çıkartıp oyuna girmesini istedi.

Karius'u idmanlarda zaman zaman farklı pozisyonlarda oynatan Abdullah Avcı, 26 yaşındaki kalecinin pas tekniğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş, dün Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun kamp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda çift kale maç yaparken, Karius'un da savunmada oynadığı öğrenildi.