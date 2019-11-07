Abdullah Avcı Portekiz'e gitmiyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

Grupta 0 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılarda, zorlu mücadelesi öncesi birçok eksik bulunuyor.

İYİLEŞEMEDİ

Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Diaby, N'Koudou ve Ruiz'i kadroya almayan teknik direktör Abdullah Avcı, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kendisini de kafileye dahil etmedi.

Dün, iyileşmesi durumunda Braga'ya gideceğini belirten tecrübeli teknik adam, bugün kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek İstanbul'da kalma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı ekipten, Abdullah Avcı'nın son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Abdullah Avcı, şikayetinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçmiştir.

Yenilenen tetkikler sonucunda Avcı'nın 'viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni' tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar üzerine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.

Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır. Abdullah Avcı Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

