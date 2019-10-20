Abdullah Avcı: Pozisyon bulduk ama atamadık

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

"ALANYA MAÇINDAKİ COŞKU YOKTU"

Milli maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatan Avcı, "O maçtaki saha parselizasyonu üzerinden gittik ancak aynı coşkuyu, vazgeçmeme duygusunu bugün sahaya yansıtamadık. Oyuncularım kazanabilecek pozisyonları da yakaladı. Oyundaki iştah ve arzularını beceriye yansıtamadılar. Bu süreçte tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklardan dert yanan Avcı, "Rakip savunmayı aşabilmek için oyuna genişlik vermeniz lazım. Bunu zaman zaman yaptık. 3-4 tane pozisyon var ama Beşiktaş'ın kalitesi, bu maçı kazanmalıydı. Üst üste iki maça aynı kadroyla çıkamadık. Sakatlıklıklar ve eksikler var. Burak Yılmaz yine sakatlandı. Beşiktaş forması ve arzusu her zaman kazanmalıdır." şeklinde konuştu.