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Abdullah Avcı, Quaresma'yla özel görüştü

Portekizli yıldız Quaresma ile bir toplantı yapan Abdullah Avcı, deneyimli oyuncuya takımın en önemli parçası olduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı, Quaresma'yla özel görüştü
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Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Quaresma ile buzları eritti.

Takımdan gönderilmesini istediği Portekizli yıldız siyah-beyazlı ekipte kalınca, Avcı da oyuncuyu kazanmak adına özel bir görüşme gerçekleştirdi.

AVCI: "SANA GÜVENİYORUM"

Quaresma'ya güvendiğini dile getiren 56 yaşındaki hoca, "Sen bu takımın en değerli futbolcusunun" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki isme, yeni sezonda tecrübesi ve kalitesiyle Beşiktaş'ın en önemli parçası olacağını aktaran Abdullah Avcı, Quaresma'ya olan güveninin altını çizdi. Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı.

Ricardo Quaresma'nın ise tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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