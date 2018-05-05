Abdullah Avcı: Rakibe hücum ve savunma dersi verdik

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DERS VERDİK

Avcı, dramatik bir şekilde mağlup olduklarını belirtirken, "Rakibimize karşı ilk yarıda hücum, ikinci yarıda savunma dersi verdik. Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu. Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarıda hücumda tüm doğruları yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92'nci dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu" dedi.

Avcı, Mossoro'nun gördüğü kırmızı kartla ilgili ise "Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir" ifadelerini kullandı.