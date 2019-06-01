Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten beklenen resmi açıklama geldi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Siyah-beyazlıların "Şimdi Av zamanı" başlıklı açıklamasında "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

"HOŞ GELDİN ABDULLAH AVCI"

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından ise "Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı" paylaşımı yapıldı.

316 LİG MAÇINDA 148 GALİBİYET

Abdullah Avcı eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir Kulübü'nde iki dönemde toplam 10,5 yıl görev yaptı. İlk olarak 2006-07 sezonunda turuncu lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı 55 yıl çalıştıktan sonra ayrılmış 2014-15 sezonu başında tekrar gelmişti. Abdullah Avcı, Istanbul ekibinin başında 105 yılda toplam 431 resmi maça çıktı Avcı yönetimindeki turuncu lacivertliler.

Süper Lig'deki 316 maçta 148 galibiyet, 82 beraberlik 86 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'ndaki 63 maçta 29 galibiyet 22 beraberlik ve 12 yenilgilik istatistik tutturan Avcı, Avrupa kupalarında ise son 4 yılda mücadele etti.

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı paylaşımı: Av Zamanı VİDEO