Abdullah Avcı, Robert Mak'ı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sistemine uyacak bir takviye istediği ve Zenit'te forma giyen Robert Mak'ın alınması talebinde bulunduğu kaydedildi.

28 yaşındaki Slovak oyuncu sağ kanat, ancak sol kanat ve forvet arkasında da oynuyor.

Beşiktaş bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başladı. Robert Mak'ın menajeri Juraj Venglos, geçtiğimiz günlerde "İspanya, Rusya ve Türkiye'den İstanbul kulüplerinden ilgi var. Mak'ın en kısa zamanda düzenli oynayabileceği bir yere gitmesini istiyoruz. Amerika ve Suudi Arabistan'dan da ilgilenen takımlar var ama futbolcu, henüz oralara gitmek istemiyor. Avrupa'da kalmak istiyor ve onun için Avrupa'daki en iyi takımı bulmaya çalışacağız." şeklinde açıklama yapmıştı.

Manchester City alt yapısında da forma giyne Mak, geçen sezon Zenit formasıyla toplam 35 maça çıkarken 6 gol ve 5 asist üretti.