Abdullah Avcı: Sağlıkçıları görünce utanıyorum

Sezon başında Başakşehir ile yollarını ayırarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevden alınmıştı.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen tecrübeli teknik adam, Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi.

Avcı, Beşiktaş'ı çalıştırırken dünyanın en zor işini yaptığını düşündüğünü, ancak koronavirüs sonrası sağlık çalışanlarını gördükten sonra utandığını söyledi.

"DÜNYANIN EN ZOR İŞİNİ YAPIYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"

Avcı, "Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum." dedi.