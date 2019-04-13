Abdullah Avcı şampiyonluğa inanıyor

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

YAPMAMIZ GEREKEN ORGANİZASYONLARDAN VAZGEÇTİK

Maçı değerlendiren Avcu, "İlk yarıda 35-40 dakika, duran topta yediğimiz gole kadar bütün oyun organizasyonlarını böyle baskılı bir ortamda doğru kullandık. Duran topta ilk direkteki yer, yediğimizgolde de kenar ortada Burak bek ile stoper arasında pozisyon yiyor, oradan gol yiyoruz. Pozisyon ilk yarı itibariyle bizde fazla. 2. yarıda oyuna bir türlü istediğimiz gibi giremedik. Fazla pozisyon belki vermedik ama yapmamız gereken organizasyonlardan vazgeçtik ve iyi kullanamadık. Az temas, hareketli oyun, oyunda genişlik gibi durumları oturtamadık. Son bölümde kısa, tekrar devreye girdik ve mağlup olduk. Bunlar var futbolun içinde. Oyunu iyi oynarsan, oyun skoru da cebinde oluyor, vazgeçersen, oyun skorunu da kaybediyorsun. Oyunun ilk bölümü bizim, ikinci bölümü onlarındı. Onlar kazandı, tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞANSIMIZ YÜKSEK ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum, rakip daha oynamadı, 6 puan öndeyiz. Son 6 haftaya giriyoruz, şampiyonluk şansını çok yüksek görüyorum ve olacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.