Abdullah Avcı şampiyonluğa inanıyor

Başakşehir'de gözler Ankaragücü ile oynanacak maça çevrildi. Son 6 haftada 12 puan kaybeden turuncu lacivertliler, kalan karşılaşmaları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yaşanan puan kayıpları için öğrencilerini uyaran Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk inancı devam ediyor. Galatasaray ile aynı puanda olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, bu inancı futbolcularına da aşılıyor.

"ŞAMPİYONLUĞU VERMEDİK"

TRTSpor'un haberine göre, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda kalan maçlarının önemine değinen Avcı'nın, "Şampiyonluğu değil, elimizdeki avantajı kaybettik. Kalan maçlarda istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşacağız" dediği öğrenildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Ankaragücü maçından sonra şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'a konuk olacak. Başakşehir, ligin son haftasında ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.