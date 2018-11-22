Abdullah Avcı: Şartlar oluşursa Başakşehir'den ayrılırım

Deneyimli teknik adam, özel bir üniversitede "İstatistikler ve Veri Analizleri" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Avcı, sezon sonuna kadar Başakşehir'in başarısı için çalışacağını vurguladı.

"2 KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasının sonunda kendisine kupa takdim edilen Abdullah Avcı, "İnşallah sezon sonu 2 kupa daha alacağız." ifadesini kullandı. Sunumunda, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Abdullah Avcı, "Toplanan veri tek başına anlam ifade etmez. Fark oluşturan unsur, verileri bilgiye dönüştürebilecek sistemler; bilgiyi aksiyona dönüştürebilecek liderlerdir." diye konuştu.

Abdullah Avcı, milli takımda bulunduğu süreçte çok fazla kırıldığını ancak o dönem öğrendiklerinin hayatının devamında yol gösterici olacağını aktardı.

Başakşehir'den İtalya'nın Roma kulübüne transfer olan mili oyuncu Cengiz Ünder ile ilgili de konuşan Avcı, "Cengiz için 3 kez İzmir'e gittim. Önemli olan bir oyuncuyu tespit edebilirsin ama gelişimini de tamamlamasını sağlamanız gerekir. Cengiz daha ilk antrenmanda kendisini bütün takıma kabul ettirdi. Cengiz çok özel bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

"BENİM BİR RENGİM YOK"

Türkiye'de altyapıdan oyuncu çıkartıldığını ancak geliştirme konusunda sorun yaşandığını dile getiren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim için belli bir takımın rengi yok. Ben bu mesleğe başlarken Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da oynamadım. Bu mesleğe başlarken bunun sıkıntısını yaşadım çünkü oradan gelenler çok daha çabuk mesafe kat ediyorlardı. Ama ben bugün Anadolu'daki, herkesin saygısını kazandığımı düşünüyorum. Eğer sezon sonu şartlar oluşursa, durum analizi yapıp, takımın durumu, geçen seneyi nasıl geçirmiş, oyuncu kadrosu nasıl, yönetim nasıl, projeleri neler gibi etkenlere bakıp karar veririm."