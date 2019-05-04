Son haftalarda yaşanan puan kayıpları hakkında konuşan Avcı, "Bugün konsantrasyonumuz yüksekti. İki haftadan çıkardığımız olumlu dersler vardı. İlk 30 dakikada oyun istediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, organizasyonları doğru kullanmaya çalıştık ama fazla pozisyon üretemedik. İlk yarı itibarıyla bir iki pozisyonumuz var, rakibin de bir pozisyonu var." dedi.

"LİGİN TEPESİNDEYİZ"

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla başlayan, oynayanın da girenin de bireysel performansını sahanın içine yansıtamadığı bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti: "Özellikle son 4 maçtır hem puan kayıpları hem zihinsel yorgunluklar hem de geleceğe yönelik endişeler yaşanabiliyor oyunun içinde. Gerginlikler, oyuncuların kasılmaları ve top kayıpları bunla beraber olabiliyor. Bugün itibarıyla bunu da yaşadık. Özellikle ilk yarının son 15 dakikası ikinci yarıda da parça parça. İkinci yarı itibariyle onlar da gol atabilirdi. Oyunu değerli kılan bireysel oyuncu performanslarıdır. Son 4 maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz.

Abdullah Avcı: Sonuna kadar devam edeceğiz VİDEO

Bugün geldiğimiz noktada ligin hala tepesindeyiz, bir derbi var pazar günü. Avantajlar mı fırsatlar mı diyeyim, bunlar hala devam ediyor ama bu şekilde değil. Biz vazgeçmeyeceğiz, oyuncu grubu da vazgeçmeden 29 hafta oyun kalitesiyle performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım 1-2 gün izinden sonra toparlanıp buna bütün grup olarak dönebilirsek tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz. Önemli avantajlar kaybettik. Rakibimizde iyi mücadele etti onları da tebrik ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte başarılar diliyoruz."