Abdullah Avcı takımdaki sorunu 5 maddede anlattı

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Avrupa'ya da kötü bir başlangıç yaptı.

Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanmaya başladı.

Başkan Fikret Orman'la görüşen 56 yaşındaki teknik adam, takımdaki sorunu 5 maddede açıkladı.

Avcı’ya göre takımdaki düşüşün 5 sebebi:

1) Oyuncular yeteneklerini sahaya yansıtamıyor.

2) Takımda bireysel hatalar üst düzeyde.

3) Özgüven eksikliği çok fazla ve motivasyonu etkiliyor.

4) Takım, her geçen maç stres ve baskı altına giriyor.

5) Burak’ın yokluğu büyük sorun yarattı, açığı kapatılamadı.







