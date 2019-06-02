Abdullah Avcı: Taraftar desteğiyle şampiyon oluruz

Beşiktaş'a 3 yıllık imza atan Abdullah Avcı, mesaiye hızlı başladı. Transfer çalışmaları için bir rapor hazırlayan deneyimli hoca, siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşayacağını dile getirdi.

Dün tesisleri gezen Abdullah Avcı, Başkan Orman ve yönetimle yapılan toplantıda şampiyonluk vurgusu yaptı.

Takımı gençleştireceğini belirten Abdullah Avcı, mental ve fiziksel olarak yorgun olan isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Quaresma, Medel, Roco ve Adriano'da ısrarcı olunmaması gerektiğini söyleyen Avcı, Oğuzhan ve Karius'a da güvendiğinin altını çizdi.

56 yaşındaki hoca, ekonomik olarak uygun olmadıkça Başakşehir'den oyuncu alınmaması gerektiğini de yönetime iletti.

TARAFTAR FAKTÖRÜ BİZİ ŞAMPİYON YAPAR

Yönetime sezon hedeflerinden bahseden Avcı, Başakşehir'in başındayken tribün desteği olmadığı için şampiyonlukları kaçırdığını belirterek şöyle konuştu: "Beşiktaş taraftarı gibi bir tribün, her takımı şampiyonluğa taşıyabilir. Öncelikle tribün ile saha içini kenetlememiz gerekiyor. Bu taraftarla şampiyon oluruz."