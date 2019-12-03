Abdullah Avcı, taraftarla barıştı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanarak 3. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, önce futbolcuları ardından da aylar önce istifaya davet ettiği teknik direktör Abdullah Avcı'yı tribünlere çağırdı.

TARAFTARLARIN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Lehine ilk kez tezahürat yapılan Avcı ise soyunma odasından gelerek, elindeki çiçekleri taraftarlara dağıttı. Taraftarların önünde eğilen tecrübeli teknik adam, daha sonra üçlü çektirdi.

"ÇOK GÜZEL DUYGULARDI"

Karşılaşma sonunda taraftarların kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili konuşan Avcı, "Çok güzel duygulardı. Öncelikle taraftarımıza Oğuzhan'a, Lens'e verdikleri destek için teşekkür ederim. Bunun mesajını daha önce vermiştim. Oyuna girerken de maç sonunda da destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benimle olan diyalogları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Maçtan sonra da çok alışık olmadığım bir şey oldu. Beşiktaş'a gelirken Metin Tekin bana, 'Duygusu ve ruhu başkadır. Senin de buna uygun bir ruhun var' demişti. Bunu bu akşam bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.