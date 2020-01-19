Abdullah Avcı taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Sistemin dışına çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Beşiktaş taraftarından özür dileyen Avcı, "Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz." dedi.

"ALGI YAPILIYOR"

Maç sonunda basın toplantısında da konuşan Abdullah Avcı, transferle ilgili bir soru üzerine, "Transfer istemediğim haberleri kesinlikle doğru değil. Algı yapılıyor." diye konuştu.

"FORVET İSTİYORUM"

Malatyaspor'dan Guilherme'nın transferiyle ilgili de konuşan deneyimli antrenörü, "Guilherme'yi istemiyorum değil, önce forvet istiyorum dedim. Gelseydi yabancı kontenjanımız dolacaktı ve forvet alma şansı olmayacaktı. Transfer olacak mı, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.