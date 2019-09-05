Abdullah Avcı transferlerden memnun

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan 7 transferden dolayı Başkan Fikret Orman'a ve yönetime teşekkür etti.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

Fikret Orman'la transfer dönemini değerlendiren Avcı, "Yönetimimiz çok titiz bir çalışma yürüttü ve 7 iyi futbolcu aldı. Siz üzerinize düşeni yaptınız, şimdi sıra teknik ekip olarak bizde" ifadelerini kullandı.

Eksik bölgelere yapılan takviyelerin yeterli olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Yeni isimlerin takıma bir an önce uyum sağlaması için çalışacağız. Bunu süratle yapacağız" şeklinde konuştu.

Milli aradan sonra çıkışa geçeceklerini belirten 56 yaşındaki hoca şöyle konuştu: "Gazişehir maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Takımıma güveniyorum"





Beşiktaş'ın transferleri: Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby.

