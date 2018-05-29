Abdullah Avcı: Yılın oyuncusu Gomis değil Emre

Başakşehir'le ligi üçüncü sırada bitiren Abdullah Avcı, sezonu NTV'de katıldığı programda değerlendirirken Gomis'in performansına da değindi.

GOMİS YILIN EN İYİSİ DEĞİL

Abdullah Avcı, Gomis'in sezon genelinde iyi oynadığını ancak büyük maçlarda varlık gösteremediğini belirterek, "Gomis'in bizim maçlarda 1 golü var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı yok. Sezonun oyuncusu diyemem. Etkili bir performans diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gomis, 2017-2018 sezonunu 29 golle gol kralı olarak kapattı.

EMRE BELÖZOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Sezonun oyuncusunun Emre Belözoğlu olduğunu söyleyen Avcı şöyle konuştu: "Emre Belözoğlu çalıştığım en iyi oyuncu. Bu sezonun da en iyisi olduğunu söyleyebilirim"