Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer politikası şekillenmeye başladı.

3 yıllık sözleşmeye imza atan Avcı'nın Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede talipleri olan Vida'nın kalmasını talep ettiği ortaya çıktı.

DEFANSTA VIDA'YA İHTİYAÇ VAR

Kartal'ın 55 yaşındaki yeni hocasının, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere İtalya, İspanya ve Fransa'dan teklifler alan 32 yaşındaki Hırvat stoper için, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda ikincilik yaşamış bir oyuncu. Geçen sezon çok başarılıydı. Onun gibi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Kesinlikle takımda kalmalı" dediği belirlendi.

KARIUS'UN YEDEĞİ YERLİ OLMALI

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi biten Tolga Zengin'in ayrılması sonrası yönetimin yola devam edeceğini açıkladığı Loris Karius'un arkasında yeni bir kaleciye ihtiyaç olduğunu belirtip, "Kaleye yapacağımız transfer yerli olmalı" dediği ortaya çıktı.

Avcı'nın Rize'den Gökhan Akkan, Malatya'dan Ertaç Özbir ve İstanbulspor'dan Alperen Uysal'ı işaret ettiği öğrenildi.