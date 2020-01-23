Abdullah Avcı, yönetimle görüşecek

Türkiye Kupası'nda sahasında Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, son 8 maçında 7. kez mağlup oldu.

Sivasspor'a kaybedilen karşılaşmanın ardından Erzurum karşısında alınan yenilgi, bardağı taşırdı. Tribünler bir kez daha, "Abdullah Avcı istifa" sesleriyle inledi.

AVCI'NIN GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı ile bir toplantı yaparak deneyimli hocanın geleceğine dair bir karar alacak. Kupa maçının ardından konuşan Avcı, "Bugün maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan tesislere gideceğim. Duruma bakacağız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı yönetimi düşündüren ilk konu, Abdullah Avcı ile yapılan toplantıda ayrılık kararı çıkarsa tazminatın nasıl ödeneceği.

Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşmaya varan 56 yaşındaki hoca, yıllık 12 milyon TL kazanıyor. Gönderilmesi halinde ise sözleşmesinin geri kalanı için tazminat ödenmesi gerekecek. Maddi olarak çok zor durumda olan, transfer bile yapamayan yönetim, böyle bir yükün altına girip girmemek konusunda kararsız.

Diğer yanda ise siyah-beyazlı renklere gönül verenler, Avcı'nın gönderilmesi yönünde yönetime baskı yapıyor.

Yönetim, bundan sonraki süreçte ya Avcı'nın tazminatını ya da taraftarın istifa söylemlerini karşılamak zorunda.

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı göndermesi durumunda, yeni teknik adamın Sergen Yalçın olması bekleniyor.