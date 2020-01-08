Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun'a yeşil ışık

Transfer dönemi devam ederken kulüpler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

COME TO BEŞİKTAŞ SÖZLERİ SORULDU

Avcı'ya, Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun için söylediği, "Come to Beşiktaş" sözleri soruldu. Tecrübeli hoca, "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..." diyerek transferi istediğini dile getirdi.

56 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu: "Bugün Başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında.

Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu artırırız bunun için çalışıyoruz. Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı çok daha iyi olacağını düşünüyorum."