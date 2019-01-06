Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası

Süper Lig'de en yakın takipçilerine 6 puan fark atan Başakşehir'de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, bu sezon mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Avcı, "17 hafta sonunda 6 puan öndeyiz bu harika bir durum. Temmuzda bana sorsalardı, böyle bir şey ister misin diye, tamam direkt ocak ayından başlayalım sezona derdim." şeklinde konuştu.

"Başakşehir bu sezon şampiyon olur mu?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Olur. Ben çok inanıyorum, oyuncu grubu da inanıyor. Bu oyuncu grubu bana bunu hissettiriyor. O enerjiyi bana hissettiriyorlar. Neden olmasın." diyerek cevap verdi.

Sezon sonundaki ilk 3 tahmini sorulan Avcı şöyle konuştu: "Takımlar, oyunlar, teknik adamlar gelişiyor. Bu yüzden üst sıralar sıkışıyor. Sezon bittiğinde ilk sırada biz oluruz, geri kalanını bilemiyorum"