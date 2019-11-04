Abdullah Avcı'dan şişe tekmeleyen Ljajic'e: Sakin ol

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Galatasaray'dan sonra Antalyaspor mücadelesinden de 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, zirve yarışının içine girdi. Ancak karşılaşmada, küçük çaplı bir Ljajic krizi yaşandı.

ŞİŞELERİ TEKMELEDİ

Abdullah Avcı'nın oyundan aldığı Sırp futbolcu, yedek kulübesinde su şişelerini teklemedi. Maç esnasında oyuncusuna bir şey demeyen Avcı, soyunma odasında Ljajc'le özel bir görüşme yaptı.

Deneyimli hoca, Ljajcic'i şu sözlerle uyardı: "Çok iyi bir oyun çıkardın, skora da katkı verdin. Görevini yaptın. Kötü oynadığın için falan değil, taktik gereği seni çıkardım. Sana önümüzdeki maçlarda daha çok ihtiyacım olacak. Ancak sakin olmalısın."





Bunun üzerine Ljajic'in ise hocasından özür dilediği ve "Maç kritik bir noktadaydı. Takıma daha çok katkı vermek istiyordum. Bir daha tekrarlanmayacak." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

