Abdullah Avcı'dan Terim'e: Saygıyı kaybetmemek lazım

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yenerek zirveye kurulduğu maç, sezonun hikayesi en bol maçları arasındaki yerini aldı.

Galatasaray taraftarının, Arda Turan'a maç boyunca tepki göstermesi, Emre Belözoğlu'nun bir pozisyondan sonraki "Bunları da yazın" demesi ve Turan'ın maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara "Allah biliyor, canları sağ olsun" şeklinde cevap vermesi en az sonuç kadar maçın hikayesinin temel taşlarını oluşturdu.

Sahadaki futbol kadar "dış etkenlerin de" konuşulduğu kritik maçın ardından en çok dikkat çeken açıklamalardan biri de Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan geldi.

Avcı'dan Terim'e: Saygıyı kaybetmemek lazım - İZLE

AVCI: HER TÜRLÜ BASKI VAR

Maçın ardından verdiği röportajda "Arena'da her türlü baskı var, açmak istemiyorum" diyerek Galatasaray taraftarı ve yedek kulübesinin hakemi baskı altına aldığını ima eden Avcı'nın, "Her şeyi kaybedebilirsiniz ama saygıyı kaybetmemek önemli" ifadeleri ile de Fatih Terim ve ekibine gönderme olarak yorumland.

SÜREKLİ YEDEK KULÜBESİNE BAKARAK GÜLÜMSEDİ

Maçın oynadığı sırada Fatih Terim ve teknik heyeti ile bir kaç pozisyonda karşı karşıya gelen Abdullah Avcı, kendisine ve teknik heyetine gelen tepkilere "gülümseyerek" cevap verdi.