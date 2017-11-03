Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim maçına Almanca konuşan Avusturyalı bir hakemin atanmasını eleştirdi. UEFA, Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçına Harald Lechner ve ekibini atamıştı.

Abdullah Avcı, "Ülkemizde devamlı bu oyunları hakemler üzerinden konuşuyoruz. Alman takımı ile oynuyoruz ve Avusturyalı hakem geliyor. Devre arasında herkes Almanca konuşuyor. Hakemlerimizi biz korusak daha sağlıklı olmaz mı? Alman takımı ile oynuyoruz ve Avusturyalı hakem geliyor ve sohbet edercesine aynı dili konuşuyorlar. Hakemlerimizi biraz koruyalım." şeklinde konuştu.

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