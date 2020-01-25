Abdullah Avcı'nın alacağı tazminat

Erzurumspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, dün teknik direktör Abdullah Avcı'yla saatler süren bir toplantı yapmış ve 56 yaşındaki hocanın görevine son vermişti.

Yaşanan bu ayrılık kararı sonrası gözler Avcı'nın alacağı tazminata çevrildi.

30 MİLYON TL ALACAĞI VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 12 milyon TL ücret alan tecrübeli teknik adamın, 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Alınan bilgilere göre şu ana kadar 6 milyon TL civarında ücret elde eden Avcı'nın bir takım bulana kadar maaşını almaya devam edeceği öğrenildi.

Toplam 30 milyon TL alacağı bulunan Abdullah Avcı, herhangi bir takımla anlaşamazsa bu parayı kulüpten temin edecek.