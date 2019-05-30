Abdullah Avcı'nın 'Beşiktaş'a gideceğim' dediği demeç

Medipol Başakşehir'den ayrılan ve Beşiktaş'la anlaşmaya varan Abdullah Avcı'ya siyah-beyazlı taraftarın ilgisi gün geçtikçe artıryor.
Başarısız geçen bir sezonun ardından Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçeceklerine inanan Beşiktaş taraftarı, deneyimli hocanın yıllar önceki demecini gündeme getirdi.
"BEŞİKTAŞ'A GİDECEĞİM"
Başarılı teknik adam, 35 yıl önce verdiği bir röportajda Beşiktaş'a gideceğini "Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'a gideceğim" sözleriyle ifade etmiş.
Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraflarlar, bu röportajın yer aldığı gazete küpürünü sosyal medyada paylaşarak ' Hoca bugünün haberini 35 yıl önce vermiş' şeklinde esprili yorumlarda bulunuyor.