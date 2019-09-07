Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı tercih etme sebebi

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, gündeme dair açıklamalar yaptı.

İlk olarak Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

SEVİLLA'YI REDDETTİ

Ricardo Quaresma'nın ayrılığına da değinen Avcı, "Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var." dedi.

Başakşehir'den istediği oyuncular olup olmadığı konusuna da değinen Avcı, "Başakşehir'den hiçbir oyuncunun transfer edilmesi için talepte bulunmadım." diye konuştu.

Abdullah Avcı, kendisine sorulan 'Sevilla sizi izledi, neden olmadı?' sorusunu ise, "Beşiktaş duygusu ağır bastı" diyerek cevapladı.