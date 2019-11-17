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Abdullah Avcı'nın forvet adayları

Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet sorununu çözmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim teknik heyetle görüşerek Victoria Plzenli Krmencik ile Aston Villa'da forma giyen Kodjia'yı gündemine aldı.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'nın forvet adayları
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Beşiktaş'ta forvet takviyesi için çalışmalara hız verildi.

UMUT VE GÜVEN BEKLENENİ VEREMEDİ

Burak Yılmaz'ın sakatlandığı dönemde Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan beklediği katkıyı alamayan Siyah-Beyazlı teknik heyetin, yönetimden takviye istemesi sonrası yapılan çalışmalarda iki isim üzerinde durulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın listesindeki golcü adayları Victoria Plzen'de oynayan Michael Krmencik ile Aston Villalı Jonathan Kodjia.

Her iki oyuncu için de girişimler sürerken, yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kodjia'yı ucuz bir fiyata almanın hesabını yapıyor.

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