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Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçı 11'i

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup, Gazişehir Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı. Lens ise teknik ekibin kararıyla kafileye dahil edilmedi.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçı 11'i
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Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.

LENS DE YOK

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra teknik ekibin kararı ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de kadroya alınmadı.

ATİBA DÖNDÜ

Atiba, Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny kadroya girerken, 12 yabancı sınırından dolayı Lens dışarıda kaldı.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın

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