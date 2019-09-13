Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçı 11'i

Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.
LENS DE YOK
Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra teknik ekibin kararı ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de kadroya alınmadı.
ATİBA DÖNDÜ
Atiba, Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny kadroya girerken, 12 yabancı sınırından dolayı Lens dışarıda kaldı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın