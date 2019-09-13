Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçı 11'i

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini takımdan göndermek istediğini söyleyen Quaresma, kendisine verilen çekin de karşılıksız çıktığını belirtti.

Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim'e verilen cezayı 3 maça düşürmesi, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu cezaların takımı daha da motive edeceğini düşünüyor.

Ailece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Eğer Galatasaray beni transfer etmek isterse beni alın demek için hemen Beşiktaş'ı ararım" dedi.

MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

Fenerbahçe'deki performansını milli takımda da sürdüren ve Çekya ile İngiltere maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup, Gazişehir Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı. Lens ise teknik ekibin kararıyla kafileye dahil edilmedi.

1 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

2 G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok Başakşehir, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ceza almasını yayınlayınca, sarı kırmızılı kulüpten sert tepki geldi.

3 Fatih Terim'in cezalı olduğu 21 maçta alınan sonuçlar Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim'e verilen cezayı 3 maça düşürmesi, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu cezaların takımı daha da motive edeceğini düşünüyor.

4 Vedat Muriç'i 7 kulüp istiyor Fenerbahçe'deki performansını milli takımda da sürdüren ve Çekya ile İngiltere maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

5 Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim Ailece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Eğer Galatasaray beni transfer etmek isterse beni alın demek için hemen Beşiktaş'ı ararım" dedi.

6 Kenan Vatansever: Sigara sağlığa zararlı Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.

7 Elneny: Hocamız Guardiola futbolu oynatıyor Dün DM ifşasıyla gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni transfer Elneny, siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

8 Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırdı Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedileceğini açıkladı.

9 Necip Uysal Kosova Milli Takımı'nı tercih etti Daha önce 1 kez Türkiye forması giyen Necip Uysal, bir daha çağrılmamıştı. Tecrübeli futbolcu, Kosova Milli Takımı'nın formasını giymek için başvuruda bulundu.