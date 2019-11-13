Abdullah Avcı'nın göndereceği futbolcular

Süper Lig'de son 5 haftada 13 puan toplayarak zirve yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'ta, şampiyonluk için transfer çalışmaları başladı.

Abdullah Avcı, alınacak oyunculardan önce kadroda yer açmak için gönderileceklerini belirledi.

5 FUTBOLCU LİSTEDE

Deneyimli teknik adam, ekonomik sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlı ekibin hem maaş yükünden kurtulup hem de bonservis elde edebileceği iki ismi, satış listesine koydu. Buna göre, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in ocak ayında gönderilmesi planlanıyor.

Yönetimden stoper transferi bekleyen Avcı, Enzo Roco'nun biletini kesti. Şilili oyuncu, 11 haftalık dilimde sadece 1 kez forma şansı buldu.

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Anadolu ekiplerine kiralanacak.