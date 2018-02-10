Abdullah Avcı'nın hücum planı

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftada Fenerbahçe’ye karşı zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynayacak Medipol Başakşehir’de yoğun bir hazırlık yapılıyor. Sarı-lacivertlilere karşı mutlak galibiyet hedefleyen turuncu-lacivertliler, her yönüyle zorlu 90 dakikaya hazırlanıyor.

İŞİ CAİÇARA-VİSCA İKİLİSİ BİTİRECEK

Abdullah Avcı ve teknik heyeti, analizler, istatistikler ve geçmiş maçlar ışığında çalışırken, kendi takımlarının güçlü yönleri de hesaplanıyor. Medipol Başakşehir’de sağ kanattaki ikili; Caiçara ile Visca isimleri öne çıkıyor. Takımın en önemli hücum bölgesinin sağ kanat olduğuna dikkat çekilirken, Fenerbahçe’de de sol kanatta yaşanan sıkıntılar göze çarpıyor.

HASAN ALİ AĞRILARLA OYNAMIŞTI

İsmail Köybaşı’nın sakat olması, Hasan Ali Kaldırım’ın da Giresunspor maçından beri ağrılarla oynaması Başakşehir’i bu konuda avantajlı kılıyor.Geçen sezondan beri sağ kanadını sürekli geliştiren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon da liderliğe giderken bu kanattan çok faydalandı.

Caiçara, 18 maçta 5 asist yaparak istikrarlı bir görüntü çizerken, esas patlamayı Visca yaptı. Bosnalı yıldız, 19 maçta 4 gol 10 asistle oynuyor. Visca içeri kat edip zaman zaman çift forvete dönüşürken Caiçara da hücum bindirmeleri ve son çizgi ortalarıyla yıldızlaşıyor.