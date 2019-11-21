Abdullah Avcı'nın istediği forvet

Ligin geride kalan 11 haftalık diliminde gol yollarında büyük sorun yaşayan Beşiktaş, ocakta forvet transferine öncelik verecek. Gündemdeki isim ise Slovan Bratislava forması giyen Sporar.
BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATTI
Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması, Güven ve Umut'un ise yeterli olmadığını düşünen Abdullah Avcı, kış transfer döneminde mutlak golcü alınmasını istedi.
Deneyimli teknik adam, Bratislava forması giyen Sporar'ın adını yönetime verdi. Sloven futbolcu, Avrupa Ligi'nde Bratislava'nın Beşiktaş'ı 4-2 yendiği karşılaşmada siyah-beyazlı takıma 2 gol birden atmıştı.
Beşiktaş'ın istediği Sporar'ın attığı goller - VİDEO
Avcı'nın yakından takip ettiği 25 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda çıktığı 56 mücadelede 50 kez fileleri havalandırdı.
Andraz Sporar 3 sezondur Slovan Bratislava forması giyiyor.