Abdullah Avcı'nın istediği forvet

Falcao'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye de Van Persie üzerinden gönderme yaptı.

Yerli kalitesini artırmayı planlayan Galatasaray ile Beşiktaş, Sivassporlu Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın peşine düştü.

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Sneijder: İstesem Messi-Ronaldo gibi olurdum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder, yüzde yüzünü vermediği için Messi-Ronaldo seviyesine çıkamadığını, ancak bunun için herhangi bir pişmanlık yaşamadığını söyledi.