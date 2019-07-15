Abdullah Avcı'nın istediği genç futbolcular

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, kadrosuna 2 yerli oyuncu katmak için temaslara başladı.

AVUSTURYA KAMPINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

Siyah-beyazlıların ilk hedefi, Altınordu’nun sağ beki Kerim Alıcı. 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül’e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de 30 maça çıkan Kerim, 3 gol attı.

NTVSpor'un haberine göre Beşiktaş, Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan'ı da Atiba'ya alternatif olarak düşünüyor ve resmi girişimlere başladı.

Kartal, defansif ortasaha pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. Mehmet, geçen sezon kırmızı-siyahlı ekip ile Spor Toto 1. Lig’de 34 karşılaşmada görev yaptı.

Beşiktaş yönetimi, iki transferi de 1 hafta içinde tamamlayıp, Kerim ve Mehmet’in Avusturya kampında yer almasını planlıyor.