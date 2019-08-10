Abdullah Avcı'nın istediği golcü

Son dönemde transferde vites yükselten Beşiktaş, stoper ve sol bek pozisyonlarına takviye yaptıktan sonra şimdi de golcü alıyor.

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, futbol hayatını Danimarka'da sürdüren Kamil Wilczek'i almak için harekete geçti.

SON DÖNEMDE ÇOK FORMDA

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda Danimarka Ligi ekiplerinden Brondby'de forma giyen Polonyalı golcüyle temasa geçildi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun maliyet olarak da Beşiktaş'a uygun olduğu öğrenildi. Bu sezon 9 maçta 7 gol atan golcü isim, geçen sezon ise 42 maçta 27 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Brondby'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wilczek'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında mutlaka bir golcü alacaklarını ifade etti.