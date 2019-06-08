Abdullah Avcı'nın istediği İspanyol golcü

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetime alınmasını istediği oyuncuları rapor eden deneyimli hoca, Real Madrid'in 24 yaşındaki forveti Raul de Tomas'ın adını verdi.

YILDIZ ZOR, EKONOMİK İSİMLER İSTİYOR

Ekonomik olarak kadroda daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ta, bütçeye uygun oyuncuların alınmasını isteyen Abdullah Avcı, yıldız transferi konusunda yönetimi zorlamayacak. 55 yaşında hoca, maliyetli oyuncular yerine maddi olarak uygun isimlere yöneldi.

Larin'in gönderilmesini isteyen, Güven'in ise ikinci forvet olmak için henüz yetersiz olduğunu düşünene Avcı, Burak Yılmaz'a alternatif olarak Tomas de Raul'un alınmasını istedi.

Geçen sezon Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynayan İspanyol forvet için Beşiktaş da kiralama formülünü düşünüyor. Bu sezon birçok oyuncuyu gönderecek olan Real Madrid, Raul'u da gözden çıkardı.

Rayo Vallecano'da 33 maçta 14 gol atıp 1 de asist yapan Raul için, Guti'nin devreye gireceği ve bu transferi bitireceği öğrenildi.