Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı 11'i şekillendi

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı bir türlü as kadroyla mücadele edemeyen Abdullah Avcı'nın, eli rahatladı.

AVCI'NIN 11'İ BELLİ

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda, mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk haftasından itibaren hemen hemen her futbolcusunu bir dönem sakatlıktan dolayı kullanamayan Beşiktaş, ilk kez ideal kadrosuyla sahada olacak.

Cezalı futbolcusu bulunmayan Avcı, Konyaspor maçının 11'ini de belirledi.

Kalede Karius'a şans verecek olan deneyimli hoca, savunma dörtlüsünü ise Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho'dan oluşturacak.

Orta sahayı Atiba-Elneny ikilisine emanet edecek olan Avcı, ön tarafta N'Koudou, Diaby ve Ljajic, forvette ise Burak Yılmaz'a formayı verecek.