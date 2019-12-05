Abdullah Avcı'nın liderlik hesapları

Beşiktaş'ta yakalanan başarılı grafik, yüzleri güldürüyor. İstifanın eşiğinden dönen Abdullah Avcı, taraftarla barıştı ve şampiyon iddiasını yineledi.

Oynadığı son 7 lig maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak 24 puana yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk 6 haftalık dilimde alınan kötü sonuçları unutturdu.

FENERBAHÇE DEPLASMANINI İŞARET ETTİ

Siyah-beyazlı futbolcuların kendilerine olan güveni geri gelirken; deneyimli hoca Avcı, 16. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine lider çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Sporx'in haberine göre; Abdullah Avcı, dün akşam yapılan antrenmanın ardında futbolcuları ile özel bir görüşme gerçekleştirerek hedefi gösterdi: "Kadıköy'e lider gidelim."

Takımın havasından ve performansından memnun olduğunu ifade eden Avcı,

"Taraftarımızı da bu oyunun içerisinde çekmeyi başardık ve artık daha da güçlüyüz, daha da etkili olacağız. Son 7 maçın 6'sını kazandık ve önümüzdeki 5 maçta da İstanbul dışına seyahat etmeyeceğiz. İki hafta sonra Kadıköy'e lider takım olarak çıkabiliriz, size olan inancım sonsuz." dedi.

Beşiktaş, lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Beşiktaş'ın ilk yarıda kalan son 4 maçı:

Kasımpaşa (D)

BtcTurk Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Gençlerbirliği