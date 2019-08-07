Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 forvet

Burak Yılmaz'ın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle golcü arayışı içine giren siyah-beyazlılar 3 isim ön plana çıkıyor.

Başkan Fikret Orman'la bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, Aboubakar, Miguel Borja ve Bolasie isimlerinin yer aldığı bir liste sundu.

Daha önce yüksek maliyeti yüzünden Borja'yı renklerine bağlayamayan Beşiktaş'ın, yetenekli oyuncuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

ABOUBAKAR DA LİSTEDE

İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın da golcü listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Zaman zaman kanat forvet oynayabilme özelliği nedeniyle yönetim ve teknik heyetin Kamerunlu oyuncuya sıcak baktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz sakatlanmadan önce görüşme yapılan bir başka isim Yannick Bolasie ile de ilgilendiği vurgulandı.

Kanatlarda da oynayan Kongolu oyuncunun Everton ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yetenekli futbolcuyu kiralamak için çaba harcayan yönetimin golcü transferinde önceliği Bolasie'ye verebileceği öğrenildi.