Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcü

Süper Lig'de transfer dönemi yarın gece (2 Eylül 00.00) sona erecek. Son hamlelerini yapan kulüpler eksiklerini kapatmak için var gücüyle çalışıyor.

Forvet bölgesine takviye yapmak için ekstra mesai yapan Beşiktaş, 3 golcüden birini alacak.

FAVORİ ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın ilk hedefi eski golcüsü Aboubakar. Porto'da gözden düşen ve süre alamayan deneyimli futbolcu da siyah-beyazlı takıma dönmeye sıcak bakıyor.

Ancak Beşiktaş'ın amacı ekonomik olarak en uygun ismi kadroya katmak. Aboubakar dışındaki diğer alternatifler ise Okaka ve Diony.

Watford forması giyen Okaka ile Saint-Etienne'de top koşturan Diony için kulüpleriyle anlaşma noktasına gelen Kartal, en geç yarın 3 futbolcudan birini açıklayacak.