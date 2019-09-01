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Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcü

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ta gündem forvet. Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcüden biri alınacak.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 golcü
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Süper Lig'de transfer dönemi yarın gece (2 Eylül 00.00) sona erecek. Son hamlelerini yapan kulüpler eksiklerini kapatmak için var gücüyle çalışıyor. 

Forvet bölgesine takviye yapmak için ekstra mesai yapan Beşiktaş, 3 golcüden birini alacak. 

FAVORİ ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın ilk hedefi eski golcüsü Aboubakar. Porto'da gözden düşen ve süre alamayan deneyimli futbolcu da siyah-beyazlı takıma dönmeye sıcak bakıyor.

Ancak Beşiktaş'ın amacı ekonomik olarak en uygun ismi kadroya katmak. Aboubakar dışındaki diğer alternatifler ise Okaka ve Diony.

Watford forması giyen Okaka ile Saint-Etienne'de top koşturan Diony için kulüpleriyle anlaşma noktasına gelen Kartal, en geç yarın 3 futbolcudan birini açıklayacak.

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