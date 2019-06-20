Abdullah Avcı'nın listesindeki yerli futbolcular

Abdullah Avcı ile yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, hem genç hem de ekonomik olarak uygun futbolcuların peşinde. Bu zorlu süreçte, siyah-beyazlıların transferdeki önceliği maliyet olacak.

ÖNCELİK EKONOMİK İSİMLER

Avcı'nın öncelikleri arasında 34 yaşındaki Gökhan Gönül'e alternatif olacak isimler. Deneyimli hoca, bu bölge için Altınordu forması giyen Kerim Alıcı ve Bursaspor'dan Barış Yardımcı'nın alınmasını talep etti.

Adriano ile yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda, Caner Erkin alternatifsiz durumda. Fikret Orman'la yapılan toplantıda bir diğer Bursasporlu Umut Meraş'ın takıma kazandırılmasını isteyen deneyimli hoca, orta saha için Erzurumspor'un kapısının çalınmasını istedi.





Abdullah Avcı'nın yakından tanıdığı Taylan Antalyalı'nın transferi için görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi, Erzurumspor'la pazarlık halinde. Süper Lig'den düşen ve kadroda daralmaya gidecek olan mavi-beyazlı ekibe 1 milyon euro önerildi.