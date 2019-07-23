Abdullah Avcı'nın Oğuzhan sevinci

Beşiktaş'ta son iki sezondaki hayal kırıklığıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Abdullah Avcı'nın "Türk futboluna yeniden kazandıracağız" dediği Oğuzhan Özyakup hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Milli futbolcunun performansı teknik heyeti sevindirdi.

ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Siyah-beyazlıların 10 numarasının, son iki hazırlık maçında sergilediği futbolla başarılı zamanlarındaki performansını hatırlattı.



Kartal'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tyler Boyd'un ilk maçında üç asist yapması camianın yüzünü güldürdü. Kocaelispor ile oynanan ve 7-1 kazanılan hazırlık maçında oyuna sonradan girmesine rağmen üç golün pasını veren ABD'li oyuncunun performansı için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Böyle oynaması için aldık zaten" şeklinde konuştu.



Öte yandan kampa katılır katılmaz takım arkadaşlarıyla kaynaşan ve antrenmanlardaki üstün performansıyla da dikkat çeken Tyler Boyd'un, gelecek sezonun as isimlerinden biri olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.