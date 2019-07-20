Abdullah Avcı'nın oyun taktiği

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı taktiksel anlamda oyuncularına sistemini anlatıyor.

Transferde beklenen isimler henüz takıma dahil olmadı ancak Avcı elindeki kadroyla en iyisini ortaya koymak için fazla mesai yapıyor.

AVCI'NIN SİSTEMİ PASA DAYALI

Başakşehir'de oynattığı futbolu siyah-beyazlı ekibe de uygulamayı planlayan deneyimli hoca, takıma sık sık pas çalıştırıyor.

Beşiktaş pas çalışıyor - İZLE

Taktiğini pas oyunu ve topa sahip olma üzerine kuran Abdullah Avcı, mecbur kalmadıkça uzun pas atılmamasını istedi.

Bek ve kanat oyuncularıyla konuşan Avcı, "Gelişi güzel, ezbere ortalar istemiyorum. Topun kıymetini bilmek zorundayız" dedi.

56 yaşındaki hoca, daha önce basına yansıdığı gibi kaleci Karius'u da zaman zaman stoper oynatarak pas oyununa dahil ediyor.

Avcı, Başakşehir'de kaleci Mert Günok'un yaptığı gibi, siyah-beyazlı ekipte de Alman kalecinin pas alışverişinde olması gerektiğini vurguluyor.