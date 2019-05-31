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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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1 Galatasaray'da yerli oyuncuların son durumu Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan'la yola devam edilecek. Eren ve Sinan Gümüş ise gönderilecek.

2 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk raporu belli oldu. Tecrübeli teknik adam Quaresma dahil birçok futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

3 Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Vedat'ı istiyor Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Vedat Muriç için Galatasaray da devreye girdi. İki ezeli rakip arasında yeni bir transfer kapışması başladı.

4 Erling Haland, Honduras'a 9 gol attı Norveç'in FIFA U20 Dünya Kupası grup maçlarında Honduras'ı 12-0 yendiği karşılaşmada, Erling Haland 9 gol attı.

5 Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan karşısında artıları ve eksikliklerini gördüklerini belirtti.

6 Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Hatayspor arasında oynanan play-off mücadelesi nefesleri kesti. Hatay ekibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

7 Hasan Şaş: Başkalarına neden aynı cezayı vermiyorsunuz Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, kendisine 8 maç ceza verilmesi sonrası instagram hesabından Deniz Gezmiş'in sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

8 Millilerimiz Yunanistan'ı rahat geçti A milli takımımız, hazırlık maçında Yunanistan'ı Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Millilerimiz, 2 Haziran'da Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak.

9 Abdullah Avcı'nın 'Beşiktaş'a gideceğim' dediği demeç Beşiktaş'la anlaşmaya varan Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce verdiği "G.Saraylıyım ama Beşiktaş'a gideceğim" demeci sosyal medyada gündeme geldi.