Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmi olarak olmasa da dün itibariyle başladı.
Kartal'la 3 yıllığına anlaşmaya varan 55 yaşındaki teknik adam, yönetime takımla ilgili ilk raporunu verdi.
Quaresma'nın da aralarında bulunduğu 5 futbolcuyu kadroda düşünmeyen Avcı'nın Atiba konusunda kararsız olduğu öğrenildi.
İşte tecrübeli teknik adamın ilk raporu:
GÖNDERİLECEKLER
Quaresma
Adriano
Mustafa Pektemek
Lens
Roco
GİDENLER
Gökhan Töre
Tolga Zengin
Kagawa
BELİRSİZLER
Atiba
Orkan
Mirin
Öte yandan Beşiktaş yönetiminin Medel ile Larin'i iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği öğrenildi.