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Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı

Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk raporu belli oldu. Tecrübeli teknik adam Quaresma dahil birçok futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmi olarak olmasa da dün itibariyle başladı.

Kartal'la 3 yıllığına anlaşmaya varan 55 yaşındaki teknik adam, yönetime takımla ilgili ilk raporunu verdi.

Quaresma'nın da aralarında bulunduğu 5 futbolcuyu kadroda düşünmeyen Avcı'nın Atiba konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

İşte tecrübeli teknik adamın ilk raporu:

GÖNDERİLECEKLER

Quaresma
Adriano
Mustafa Pektemek
Lens
Roco

GİDENLER

Gökhan Töre
Tolga Zengin
Kagawa

BELİRSİZLER

Atiba
Orkan
Mirin

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin Medel ile Larin'i iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği öğrenildi.


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