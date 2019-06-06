Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu netleşti.

Daha önce takımdan ayrılacağı iddia edilen 35 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonda siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.

TAKIMDA TUTUN DEDİ

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcunun takımda tutulmasını istediği belirtildi. Böylece Portekiz futbolcunun 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalmasına karar verildi.

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, ligde bu sezon 3 gol 11 asistlik bir performans sergilemişti.