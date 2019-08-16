Abdullah Avcı'nın Sivasspor 11'i

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

4 yıllık Şenol Güneş döneminin ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Avcı, Sivasspor deplasmanında ilk sınavına çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda sıkıntı yaşayan 56 yaşındaki hoca, ilk 11'ini belirledi.

KALEDE UTKU, FORVETTE GÜVEN YALÇIN

Abdullah Avcı'nın en büyük sıkıntı çektiği bölgeler kale ve forvet. Karius ve Burak Yılmaz'ın sakatlıklarından dolayı forma giyemeyeceği maçta kalede Utku, gol silahı olarak ise Güven Yalçın görev yapacak.

Karius ve Burak Yılmaz dışında diğer sakat isimler Atiba ve Roco ile sarı kart cezalısı Lens de Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlıların savunma hattını Gökhan Gönül, Vida, yeni transfer Victor Ruiz ve Caner Erkin'in oluşturması bekleniyor.

Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem Ljajic üçlüsü görev alacak. Kanatlarda ise Ricardo Quaresma ve Tyler Boyd oynayacak. En uçta ise Güven Yalçın olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın (17 Ağustos) oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel Sivasspor maçı 11'i: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven Yalçın.