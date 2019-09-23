Abdullah Avcı'nın stoper kararı

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

4 puanla iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, hem Abdullah Avcı hem de Okan Buruk için kader maçı niteliğinde.

ATİBA ORTA SAHAYA

Kritik karşılaşma öncesi stoper sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta Vida cezası yüzünden, Ruiz ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Son taktik antrenmanda stoperde Necip-Atiba ve Necip-Gökhan ikilisini deneyen teknik direktör Avcı, kararını verdi.

Atiba'yı orta saha bölgesinde oynatmayı planlayan 56 yaşındaki teknik adamın defansı Necip-Gökhan ikilisine emanet edeceği öğrenildi.

GÖKHAN DERBİDE STOPER OYNAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2008-2009 sezonunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde stoper olarak görev yapan tecrübeli futbolcu, iyi bir performans sergilemiş ve sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanmıştı.