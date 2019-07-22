Beşiktaş'ın yeni 3 stoper adayı

Bu sezon transferde sessiz kalan Beşiktaş, Tyler Boyd dışında kadrosuna takviye yapamadı. Ekonomik olarak zorlu bir dönem yaşayan siyah-beyazlılar ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala stoper alabilmek için şartları zorluyor.

AVCI'DAN 3 KİŞİLİK LİSTE

Fiorentina forması Vitor Hugo'nun transferinde sona yaklaşan ancak İtalyan ekibinin fiyat yükseltmesi sonucu masadan kalkan siyah-beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi.

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda Laziolu Wallace, Manchester City'nin satışa çıkardığı Mangala ve Tigresli Timothee Kolodziejczak'tan biri alınacak.

Deneyimli teknik adamın öncelikli olarak istediği futbolcu Lazio forması giyen Wallace. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var.

Manchester City'nin kamp kadrosuna almadığı Mangala ise satış listesinde. İngiliz ekibi, sözleşmesi gelecek yıl bitecek oyuncudan para kazanmak istiyor. Manchester City kiralamaya sıcak bakarsa, siyah-beyazlılar teklifini iletecek.

Avcı'nın listesinde son sırada yer alan Timothee Kolodziejczak'ın ise bonservisi elinde. Fransız stoper, 55 yaşındaki hocanın son tercihi olsa da maliyet olarak en uygun isim.

Önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin 3 futbolcudan birini alması bekleniyor.