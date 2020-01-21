Abdullah Avcı'nın tazminatı

Sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu iyice sallanmaya başladı.
Maç sonu tribünlerden yükselen Sergen Yalçın sesleri, bir kez daha Avcı'nın akıbetini gündeme getirmişti.
Bir toplantı kararı alan siyah-beyazlı yönetimin, bu mali sıkıntıda hoca değiştirmeyi uygun görmediği ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİRSE NE KADAR ALACAK?
Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 56 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedilirse, yönetim Avcı'ya 36 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalacak.
Bu riski almak istemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, tecrübeli hocayla şimdilik yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.